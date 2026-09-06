Москва6 сен Вести.Умер немецкий актер Михаэль Зандрюк, также известный как Михаэль Мендль, сыгравший в фильме "Бункер" генерала вермахта. Об этом сообщает телерадиокомпания BR24 со ссылкой на агента актера.

Отмечается, что актеру было 82 года.

Траур по Михаэлю Мендлю: актер ушел из жизни в возрасте 82 лет говорится в публикации

Фильм "Бункер" 2004 года рассказывает о последних днях Адольфа Гитлера и Третьего рейха, а Мендль в нем играет командующего обороной Берлина Гельмута Вейдлинга. Также актер известен по роли Вилли Брандта в кинокартине "В тени власти". Помимо этого, он играл в фильме "Босиком по мостовой" и телесериалах "Место преступления" и "Тьма".