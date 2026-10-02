Москва2 октВести.Главный редактор сибирской редакции "Коммерсанта" Михаил Кичанов, ранее пострадавший в ДТП, умер в больнице. Об этом сообщается на сайте издания.
Утром 2 октября в новосибирской больнице умер наш коллега и руководитель, главный редактор сибирской редакции "Коммерсанта" Михаил Кичанов. После автомобильной аварии 24 сентября врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком тяжелойговорится в публикации
Кичанову был 51 год.
О дате и времени прощания станет известно позже.
Вечером 24 сентября журналиста сбили на пешеходном переходе у улицы Инской в Новосибирске. Мужчина попал в больницу, где после многочасовой операции его ввели в искусственную кому.