Скончался главред сибирского "Коммерсанта" Кичанов, пострадавший в ДТП Умер попавший в больницу после ДТП главред сибирского "Коммерсанта" Кичанов

Москва2 окт Вести.Главный редактор сибирской редакции "Коммерсанта" Михаил Кичанов, ранее пострадавший в ДТП, умер в больнице. Об этом сообщается на сайте издания.

Утром 2 октября в новосибирской больнице умер наш коллега и руководитель, главный редактор сибирской редакции "Коммерсанта" Михаил Кичанов. После автомобильной аварии 24 сентября врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком тяжелой говорится в публикации

Кичанову был 51 год.

О дате и времени прощания станет известно позже.

Вечером 24 сентября журналиста сбили на пешеходном переходе у улицы Инской в Новосибирске. Мужчина попал в больницу, где после многочасовой операции его ввели в искусственную кому.