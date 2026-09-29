Москва29 сенВести.Главный редактор сибирской редакции газеты "Коммерсант" Михаил Кичанов госпитализирован после ДТП в Новосибирске, сообщает издание.
По словам коллег, журналист находится в больнице – он перенес сложную операцию.
Наш коллега, главный редактор сибирской редакции "Ъ" Михаил Кичанов, вечером 24 сентября попал в ДТПговорится в сообщении на сайте газеты
Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.
По сведениям sib.fm, наезд на Кичанова произошел на пешеходном переходе у улицы Инской. После многочасового оперативного вмешательства он находится в искусственной коме.
В областном главке МВД сообщили, что водитель не скрывался, его личность установлена.
Полицейские уточнили, что на данный момент возбуждено административное дело, но в зависимости от степени тяжести вреда здоровью потерпевшего будет приниматься решение о возбуждении уголовного.