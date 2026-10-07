Умер один из конвоиров, раненных при попытке побега заключенного в КБР

Скончался один из конвоиров, раненных при попытке побега заключенного в КБР Умер один из конвоиров, раненных при попытке побега заключенного в КБР

Москва7 окт Вести.В больнице скончался один из конвоиров, раненных при попытке побега заключенного в поезде на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ФСИН России.

ФСИН России с прискорбием сообщает о том, что один из раненых при нападении 02.10.2026 на конвой сотрудников в КБР скончался в лечебном учреждении сказано в сообщении

В ведомстве добавили, что близким погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

2 октября в поезде Владикавказ – Адлер один из заключенных из них напал на конвоиров. Он завладел оружием сотрудника ФСИН и открыл стрельбу. На месте погиб один из конвоиров погиб на месте, трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение огнестрельного оружия", "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", а также "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".