Скончался участник СВО Евгений Безручко, известный как "Сэнсэй" В Оренбурге умер участник СВО Евгений "Сэнсэй" Безручко

Москва17 окт Вести.Участник СВО Евгений Безручко, также известный как "Сэнсэй", умер в Оренбурге. Об этом сообщает РИА "Европейско-Азиатские Новости" (ЕАН).

Согласно публикации, мужчина скончался в пятницу, 16 октября, в возрасте 54 года.

Безручко известен как обладатель 6-ого дана в карате-до и красно-белого пояса и выпускник образовательной программы "Время героев". На СВО он ушел добровольцем, несмотря на то, что занимал руководящую должность в коммерческой компании.

Прощание с Евгением Безручко состоится в соборе Казанской иконы Божией Матери в 12.00 понедельника, 19 октября.