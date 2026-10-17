Москва17 октВести.Участник СВО Евгений Безручко, также известный как "Сэнсэй", умер в Оренбурге. Об этом сообщает РИА "Европейско-Азиатские Новости" (ЕАН).
Согласно публикации, мужчина скончался в пятницу, 16 октября, в возрасте 54 года.
Безручко известен как обладатель 6-ого дана в карате-до и красно-белого пояса и выпускник образовательной программы "Время героев". На СВО он ушел добровольцем, несмотря на то, что занимал руководящую должность в коммерческой компании.
Прощание с Евгением Безручко состоится в соборе Казанской иконы Божией Матери в 12.00 понедельника, 19 октября.