Москва25 октВести.В Московской области бригада скорой помощи отказалась госпитализировать девушку-подростка, жаловавшуюся на боли в животе и рвоту. Об этом пишет РЕН.
По информации источника, медики приехали на вызов, сделали ей обезболивающий укол и предположили проблемы с почками или поджелудочной железой.
И уехали, не госпитализировав подросткасказано в публикации
После этого у девушки повысилась температура до 39,3 градуса. На новый вызов скорая приехала спустя почти 3 часа. Фельдшер предположила перитонит.
Девушку экстренно госпитализировали и прооперировали. Мама девушки намерена обратиться в прокуратуру.