У подростка из Подмосковья лопнул аппендикс, скорая отказала в госпитализации

Скорая не стала госпитализировать подростка с лопнувшим аппендиксом в Мособласти У подростка из Подмосковья лопнул аппендикс, скорая отказала в госпитализации

Москва25 окт Вести.В Московской области бригада скорой помощи отказалась госпитализировать девушку-подростка, жаловавшуюся на боли в животе и рвоту. Об этом пишет РЕН.

По информации источника, медики приехали на вызов, сделали ей обезболивающий укол и предположили проблемы с почками или поджелудочной железой.

И уехали, не госпитализировав подростка сказано в публикации

После этого у девушки повысилась температура до 39,3 градуса. На новый вызов скорая приехала спустя почти 3 часа. Фельдшер предположила перитонит.

Девушку экстренно госпитализировали и прооперировали. Мама девушки намерена обратиться в прокуратуру.