Из-за отказа в госпитализации подростка в Подмосковье возбудили дело

В Подмосковье возбудили дело из-за отказа скорой госпитализировать девушку Из-за отказа в госпитализации подростка в Подмосковье возбудили дело

Москва25 окт Вести.В Подмосковье возбуждено уголовное дело, после того как бригада скорой медицинской помощи отказалась госпитализировать 16-летнюю девушку. По данному факту в Следственный комитет России будет представлен доклад о ходе расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных медиа широкий резонанс вызвала информация о длительном ожидании 16-летней девушкой бригады скорой медицинской помощи и полученном от врачей отказе в своевременной госпитализации говорится в сообщении

Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.