Москва25 октВести.В Подмосковье возбуждено уголовное дело, после того как бригада скорой медицинской помощи отказалась госпитализировать 16-летнюю девушку. По данному факту в Следственный комитет России будет представлен доклад о ходе расследования, сообщает пресс-служба ведомства.
В социальных медиа широкий резонанс вызвала информация о длительном ожидании 16-летней девушкой бригады скорой медицинской помощи и полученном от врачей отказе в своевременной госпитализацииговорится в сообщении
Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.