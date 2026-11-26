Москва26 ноя Вести.Пабло Эрнандес де Кос, возглавлявший ранее Центробанк Испании, станет следующим главой Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом пишет Financial Times.

Уточняется, что в настоящий момент де Кос возглавляет Банк международных расчетов (BIS).

Подчеркивается, что действующий глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о досрочном уходе с должности 7 февраля 2027 года. Она возглавляла банк с 2019 года, срок ее полномочий истекал в октябре следующего года.

17 ноября сообщалось, что споры внутри правительства ФРГ по поводу новых назначений в руководство ЕЦБ усиливают напряжение в политических и финансовых кругах Германии.