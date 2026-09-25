Слепнев рассказал о сложностях во взаимодействии Сербии и ЕАЭС

Слепнев объяснил сложности взаимодействия Сербии и ЕАЭС Слепнев рассказал о сложностях во взаимодействии Сербии и ЕАЭС

Москва25 сен Вести.Расчеты, логистика и бюрократия затрудняют взаимодействие Сербии и ЕАЭС, однако сложности решаются. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Агафоновой заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Он отметил, что в любом случае взаимодействие осуществляется.

Безусловно, здесь сложности... У нас были проблемы и с расчетами, но они решаются тем или иным образом. Безусловно, логистика, поскольку прямой границы с Сербией у нас нет. Есть и ряд регулятивных барьеров. Тем не менее, все-таки у нас взаимодействие осуществляется вопреки всем этим барьерам сказал Слепнев

По его словам, сейчас также решается вопрос внесения изменений, которые позволят модифицировать условия оформления беспошлинных товаров

Сегодня мы модифицируем этот механизм, который позволит нам избежать излишней бюрократии... чтобы предприятия могли поставлять друг другу беспошлинные товары без этой включенности транзитных государств в оформление торговли. Сегодня это, конечно, создает проблемы добавил Слепнев

Министр добавил, что это точечная задача, которая будет решена.