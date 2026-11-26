Москва26 ноя Вести.Певец из Словении Сашо Гачник (также известен под творческим псевдонимом Сварогов) хотел бы получить гражданство РФ, если будет возможность. Об этом рассказал сам исполнитель в комментарии ТАСС.

По его словам, из-за его симпатий к РФ у него появились сложности на родине, поэтому он решил усиленно ориентировать творчество на российских слушателей.

Певец полагает, что получение гражданства РФ стало бы своего рода признанием. Гачник сказал, что в настоящее время "непросто со всеми этими бумагами", но это помогло бы ему развиваться.

Поэтому, если будет возможность получить русское гражданство, я буду только рад заявил музыкант

Вместе с тем он уточнил, что является патриотом своей страны и не будет отказываться от гражданства Словении.

Сашо Гачник - словенский музыкант, певец, автор песен и клавишник. Он родился в 1983 году в Любляне в музыкальной семье.