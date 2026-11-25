В ДТП с автобусом в Ярославской области погиб один и пострадали три человека

Смертельное ДТП с автобусом в Ярославской области устроил водитель легковушки В ДТП с автобусом в Ярославской области погиб один и пострадали три человека

Москва25 ноя Вести.В Госавтоинспекции Ярославской области рассказали об обстоятельствах смертельного дорожно-транспортного происшествия на автомобильной дороге Заячий Холм – Гаврилов-Ям – Иваново в Ярославском районе.

По данным правоохранителей, ДТП мог спровоцировать водитель легкового автомобиля Lada Granta.

Водитель автомобиля Lada Granta - мужчина, 1953 г.р., при совершении маневра обгона, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение … с автобусом "Нефаз" говорится в заявлении ведомства в MAX

На месте аварии скончался один из пассажиров Lada, его личность устанавливается. Водитель и еще два пассажира легковушки доставлены в больницу, им потребовалась госпитализация.