В Ярославской области машина с подростками угодила в кювет, один из них погиб

В Ярославской области Toyota с подростками угодила в кювет, один мальчик погиб В Ярославской области машина с подростками угодила в кювет, один из них погиб

Москва14 ноя Вести.В Некрасовском районе Ярославской области произошла смертельная авария, в которой погиб 17-летний подросток, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции в MAX.

Дорожно-транспортный инцидент произошел вечером 13 ноября на 15 км автодороги Некрасовское – Новодашково - Черная заводь.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry мужчина, 2008 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Camry несовершеннолетний, 2009 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия сказано в сообщении

Еще три пассажира, в том числе несовершеннолетний 2009 года рождения с травмами госпитализированы в больницу.