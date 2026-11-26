Москва26 ноя Вести.Армия Соединенных Штатов осуществила контролируемый подрыв 4,5 тонн всех имеющихся в стране запасов азида свинца на заводе в штате Айова. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Военные рассказали, что самым безопасным вариантом был немедленный подрыв запасов, поскольку они разлагались и могли в любой момент бесконтрольно взорваться.

Вокруг двух бункеров, в которых хранилось 5 тонн (4500 килограммов) азида свинца, были возведены земляные валы, а сами бункеры залили пеной и водой говорится в материале

После громкого взрыва над местом уничтожения токсичных веществ появились два облака белого дыма.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция по подрыву "превзошла все ожидания".

Ранее медицинская помощь понадобилась восьми сотрудникам станции по переработке твердых бытовых отходов в центре Лос-Анджелеса после утечки неизвестных химикатов.