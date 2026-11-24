Москва24 нояВести.Президент США Дональд Трамп, что ликвидация токсичных химикатов в Айове отложена. Соответствующий пост глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что Сухопутные войска США готовы провести контролируемый подрыв опасных веществ, но этого не произойдет до решения апелляционного суда восьмого округа и до инаугурации в январе 2027 года нового губернатора.
Ответственность за ненадлежащее хранение на территории штата опасных материалов Трамп переложил на администрацию 44-го президента США (2009–2017 гг.) Барака Обамы.
По словам Трампа, эксперты-взрывотехники считают высоким риск самопроизвольной детонации.
Эксперты, которые хорошо знакомы с этой проблемой и изучают ее много лет, считают, что есть большая вероятность самопроизвольного взрыва этих материалов, возможно, уже в ближайшем будущемотметил американский президент
Если избранный губернатор Айовы демократ Роберт Сэнд или суд не одобрят подрыв, то федеральное правительство откажется от этих планов, пообещал Трамп.
В таком случае мы будем вынуждены возложить на будущего губернатора ответственность за любые человеческие жертвы и разрушения, вызванные этой крайне неблагоприятной ситуацией, сохраняющейся уже много летпредупредил глава Белого дома
Агентство Associated Press сообщало, что 25 ноября американские военнослужащие готовы ликвидировать несколько тонн азида свинца на заводе вооружений в Миддлтауне, штат Айова. Изначально утилизацию запланировали на 20 ноября, однако за день до этого суд встал на сторону активистов и запретил ее. Экологи предупредили, что взрыв азида свинца может выбросить токсины в атмосферу.
22 ноября Минюст заявил, что военные имеют право выполнить работы, несмотря на запрет суда, ссылаясь на чрезвычайные полномочия. В министерстве также отметили, что в Айове в ближайшие дни ожидается минусовая температура, при которой азид свинца может самопроизвольно сдетонировать.
Ранее Трамп назвал Обаму "никчемным президентом" за допущенное им сравнение Белого дома с рестораном.