Трамп решил дождаться решения суда перед подрывом опасных веществ в Айове Трамп из-за опасений властей Айовы отложил подрыв токсичных материалов в штате

Москва24 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп, что ликвидация токсичных химикатов в Айове отложена. Соответствующий пост глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что Сухопутные войска США готовы провести контролируемый подрыв опасных веществ, но этого не произойдет до решения апелляционного суда восьмого округа и до инаугурации в январе 2027 года нового губернатора.

Ответственность за ненадлежащее хранение на территории штата опасных материалов Трамп переложил на администрацию 44-го президента США (2009–2017 гг.) Барака Обамы.

По словам Трампа, эксперты-взрывотехники считают высоким риск самопроизвольной детонации.

Эксперты, которые хорошо знакомы с этой проблемой и изучают ее много лет, считают, что есть большая вероятность самопроизвольного взрыва этих материалов, возможно, уже в ближайшем будущем отметил американский президент

Если избранный губернатор Айовы демократ Роберт Сэнд или суд не одобрят подрыв, то федеральное правительство откажется от этих планов, пообещал Трамп.

В таком случае мы будем вынуждены возложить на будущего губернатора ответственность за любые человеческие жертвы и разрушения, вызванные этой крайне неблагоприятной ситуацией, сохраняющейся уже много лет предупредил глава Белого дома

Агентство Associated Press сообщало, что 25 ноября американские военнослужащие готовы ликвидировать несколько тонн азида свинца на заводе вооружений в Миддлтауне, штат Айова. Изначально утилизацию запланировали на 20 ноября, однако за день до этого суд встал на сторону активистов и запретил ее. Экологи предупредили, что взрыв азида свинца может выбросить токсины в атмосферу.

22 ноября Минюст заявил, что военные имеют право выполнить работы, несмотря на запрет суда, ссылаясь на чрезвычайные полномочия. В министерстве также отметили, что в Айове в ближайшие дни ожидается минусовая температура, при которой азид свинца может самопроизвольно сдетонировать.

Ранее Трамп назвал Обаму "никчемным президентом" за допущенное им сравнение Белого дома с рестораном.