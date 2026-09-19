Трамп хочет отложить поставки оружия Тайваню до встречи с Си Цзиньпином зимой США могут отложить поставки оружия Тайваню до встречи Трампа и Си Цзиньпина

Москва19 сен Вести.Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отложить объявление о крупной сделке по продаже оружия Тайваню как минимум до завершения ноябрьского саммита "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Шэньчжэне и декабрьской встречи "Большой двадцатки" (G20) в Майами. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета South China Morning Post.

По данным собеседников издания, высока вероятность того, что Трамп отложит вопрос поставок вооружений Тайбэю вплоть до конца года – с учетом его запланированной встречи с председателем КНР на саммите АТЭС в ноябре, а также поездки китайского лидера во Флориду для участия в саммите "Группы двадцати" в декабре.

Один из источников газеты рассказал, что глава Белого дома рассматривает разные варианты отсрочки заключения оружейной сделки, но итоговое решение станет "компромиссом между ним, "ястребами" по китайскому вопросу и лоббистами Тайваня".

По словам того же собеседника, ранее Трамп рассматривал возможность отложить решение о продаже оружия вплоть до конца 2028 года или начала 2029 года, то есть почти до завершения своего нынешнего президентского срока, но эта идея встретила резкое противодействие "ястребов". В итоге было решено отложить вопрос лишь до завершения саммитов АТЭС и G20, при этом источник не исключил, что Трамп продолжит откладывать принятие решения и в следующем году, поскольку Китай категорически против поставок оружия Тайваню.

Тайвань находится под контролем собственной администрации с 1949 года, когда туда переместились остатки войск Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин официально считает остров одной из своих провинций, позицию "одного Китая" разделяет большинство государств мира, в том числе Россия.

Вашингтон разорвал дипотношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР, однако, формально признавая китайскую политику, США продолжают поддерживать контакты с тайваньскими властями и поставлять им вооружения.

В июле начальник ГРУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков заявил, что в 2019-2025 годах объем американских поставок вооружений Тайваню достиг 23 млрд долларов.