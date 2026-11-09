"Рейтер": Anthropic закупит генераторы на $3,4 млрд для ИИ-центров

СМИ: компания Anthropic закупит генераторы для ИИ-центров на миллиарды долларов "Рейтер": Anthropic закупит генераторы на $3,4 млрд для ИИ-центров

Москва9 ноя Вести.Американская компания Anthropic собирается закупить газовые электрогенераторы, предназначенные обеспечения энергией центров обработки данных, на сумму около 3,4 миллиарда долларов. Информацию об этом распространило агентство "Рейтер".

В публикации сказано, что соответствующее соглашение уже заключено.

Anthropic заключила сделку на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов пишет агентство

Согласно этой информации, сделка заключена с поставщиком оборудования OnePWR Solutions. Речь идет о генераторах общей мощностью 1,7 гигаватта.

Ранее компания Anthropic подала документы для проведения первичного публичного размещения акций.