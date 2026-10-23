Politico: за лето в Европе из-за аномальной жары умерли минимум 50 тысяч человек

СМИ: летом из-за аномальной жары в Европе погибли минимум 50 тысяч человек Politico: за лето в Европе из-за аномальной жары умерли минимум 50 тысяч человек

Москва23 окт Вести.Европа минувшим летом столкнулась с сильной и продолжительной жарой, которая стала причиной смерти как минимум 50 тысяч человек, написало издание Politico.

Соответствующий вывод исследователи сделали на основе анализа данных из примерно 850 различных европейских городов, а "с учетом сельских районов цифра еще больше", отмечается в статье.

Специалисты также установили, что лето 2026 года оказалось самым смертоносным в XXI веке, превысив все предыдущие показатели. Politico отмечает, что "две трети этих смертей связаны с изменением климата".

Ранее газета The Guardian со ссылкой на данные национальных ведомств подсчитала, что жертвами аномальной жары в Европе могли стать не менее 35 тысяч человек. Однако, подчеркнуло издание, статистика охватывает только половину европейских государств.

Международная климатическая организация World Weather Attribution заявила, что экстремальная жара, затронувшая многие страны Европы, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте.

По данным Службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, в июле температура в ряде западноевропейских стран превышала средние значения на 3–5 градусов.

При этом июнь и июль стали для европейского региона самыми жаркими в истории наблюдений: среднесуточная температура составила 21,62 градуса, что на 2,79 градуса выше среднего показателя для 1991–2020 годов.

Ранее спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко заявил, что Евросоюз стремится обвинить Россию в изменении погоды.