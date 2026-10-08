Европа винит Россию в изменениях погоды МИД РФ: Россию обвиняют даже в изменениях погоды

Москва8 окт Вести.Евросоюз отказывается от взаимодействия по вопросам климата и обвиняет Россию даже в изменении погоды. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.

В ЕС считают, что в политической нестабильности, социально-экономических проблемах и в погодных колебаниях виноваты россияне. Так что общие климатические угрозы пока не способствуют сближению западных делегаций с российской стороной в переговорном процессе. заявил дипломат

Летом 2026 года страны Европы столкнулись с аномальной жарой, которая привела к масштабным засухам и лесным пожарам. По оценкам газеты Financial Times, ущерб европейских государств от стихийных бедствий в текущем году уже составил более 3 млрд евро.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия перестала придерживаться конвенции о водно-болотных угодьях, поскольку она стала инструментом давления со стороны Запада.