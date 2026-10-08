МИД назвал причины выхода РФ из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях Россия вышла из Рамсарской конвенции из-за давления со стороны Запада

Москва8 окт Вести.Россия в конце 2025 года перестала придерживаться положений Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, поскольку страны Запада пытались использовать этот документ для давления на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Об этом рассказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местом обитания водоплавающих птиц, была принята в 1971 году в иранском городе Рамсар. Документ содержит обязательства стран-подписантов по охране таких угодий. Некоторые подпадающие под это определение территории, ранее закрепленные конвенцией за Украиной, после референдумов 2014 и 2022 годов оказались под юрисдикцией России.

Западные государства пытались активно использовать данный международно-правовой инструмент для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине. Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем заявил Алимов при ответе на вопрос о причине выхода России из конвенции

Замглавы МИД подчеркнул, что с учетом этих обстоятельств Москва не могла применять положения Рамсарской конвенции больше для защиты водно-болотных угодий на своей территории.

При этом выход из конвенции не помешает стране гарантировать защиту и обеспечивать рациональное использование этих угодий, подчеркнул Алимов.

Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano отметила, что попытки стран Запада нанести России стратегическое поражение привели к беспрецедентному росту поддержки президента РФ Владимира Путина.