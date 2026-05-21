Myśl Polska: визиты Путина и Трампа в КНР усилили давление на Украину

СМИ пишут об усилении давления на Украину после визита Путина в Китай Myśl Polska: визиты Путина и Трампа в КНР усилили давление на Украину

Москва21 мая Вести.Визиты российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай усилили давление на Киев. Об этом пишет издание Myśl Polska.

Как отмечается в публикации, США оказывают давление на Украину, а КНР в качестве крупнейшего потребителя российского топлива обеспечивает поддержку РФ.

Подводя итоги двухдневного саммита в Пекине, [председатель КНР] Си Цзиньпин и Дональд Трамп выступили за "значительные усилия" по дипломатическому урегулированию, а министр иностранных дел Китая Ван И дал понять: Пекин ожидает "прекращения боевых действий в максимально короткие сроки следует из материала

Ранее итальянская газета L’Antidiplomatico написала, что в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине был послан политический сигнал Западу.