СМИ раскрыли потенциального кандидата на пост пресс-секретаря Белого дома Fox News: телеведущий Фергюсон может стать пресс-секретарем Белого дома

Москва11 ноя Вести.Американский консервативный телеведущий и политический комментатор Бен Фергюсон может стать новым пресс-секретарем Белого дома.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Уточняется, что на эту должность есть и другие претенденты: консервативный обозреватель CNN Скотт Дженнингс, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, глава вашингтонского бюро портала Breitbart News Мэтью Бойл, а также Ари Флейшер, который был пресс-секретарем при экс-президенте Джордже Буше-младшем.

Его имя упоминалось многими в разговорах с президентом заявил источник телеканала, говоря о Фергюсоне

Ранее телеканал CNN сообщил, что глава UFC Дэйна Уайт отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать новым пресс-секретарем Белого дома. Позднее газета The Washington Post написала, что предложение американского лидера было шутливым.