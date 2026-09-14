Москва14 сен Вести.Кроссовер Freelander 8 от компаний Chery и JLR, который заявлен как обладатель мирового достижения по высоте подъема, совершил рекордный заезд в Тибете – достиг отметки 6002,33 метра, превысив предыдущий результат на 22 метра. Об этом пишет издание CarNewsChina.

Согласно этой информации, рекорд был установлен 22 августа.

Автомобиль Freelander 8 от Chery Jaguar Land Rover уже попал в Книгу рекордов Гиннесса на презентации в Китае 3 сентября, достигнув высоты 6 002,33 метра в Тибете говорится в сообщении

Почти трехтонный гибридный кроссовер с несущим кузовом проехал в Тибете 1,48 километра по рыхлому каменистому покрытию. Проезд был осуществлял на участке, который расположен на высоте более 6 километров. При этом 1,5-литровый турбодвигатель сохранил около 80% номинальной мощности даже в условиях разреженного воздуха.

СМИ еще в начале сентября писали о том, что внедорожник Freelander 8 установил новый мировой рекорд, поднявшись на высоту 6002,33 метра над уровнем моря, но подробности тогда не сообщались.