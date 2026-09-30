СМИ: ремонт американской подлодки Connecticut продлен до 2027 года TWZ: США продлили сроки ремонта подлодки Connecticut до 2027 года

Москва30 сен Вести.Военно-морские силы (ВМС) США перенесли окончание ремонта атомной подводной лодки (АПЛ) Connecticut типа Seawolf на 2027 год, хотя ранее работы рассчитывали завершить до конца 2026-го. Об этом пишет портал The War Zone (TWZ).

Субмарина, как отмечается, получила серьезные повреждения в результате столкновения с подводной горой в Южно-Китайском море в 2021 году. Наиболее серьезный урон получила носовая часть.

ВМС США перенесли ввод в строй одной из своих самых ценных атомных подводных лодок типа Seawolf — USS Connecticut - на лето следующего года говорится в материале

При этом после возвращения в строй подлодка прослужит лишь около четырех лет. На 2031 год намечен ее вывод из эксплуатации.

Ранее стало известно, что критическая неисправность может произойти на новейшем корабле ВМС США Santa Barbara в силу высокой степени износа двигателей. В ВМС США заявили, что для поддержания боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа необходимо срочное вмешательство специалистов.