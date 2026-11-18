Sermitsiaq: школьники в Гренландии до 4-го класса не будут изучать датский язык

СМИ: школьники в Гренландии начнут изучать датский язык только с 4-го класса Sermitsiaq: школьники в Гренландии до 4-го класса не будут изучать датский язык

Москва18 ноя Вести.Ученики младших классов в Гренландии, согласно новому закону об образовании, больше не будут изучать датский язык. Об этом сообщает гренландская газета Sermitsiaq.

В младших классах, как уточняется, будет значительно меньше предметов, а приоритет будет отдан гренландскому языку и математике.

Датский и английский языки… будут изучаться как полноценные дисциплины только с 4-го класса говорится в материале

Издание указывает на беспокойство экспертов, которые считают, что начальное образование на гренландском языке повлияет на когнитивное развитие детей. Отмечается, что, согласно исследованиям, мышление детей развивается лучше, когда их обучают на нескольких языках.

Группа датских призывников ранее впервые была направлена в Гренландию. В числе их задач: развитие военных навыков на незнакомой местности, а также участие в оперативной службе во время учений Arctic Endurance.