Геослужба Дании и Гренландии заявила о сокращении ледяного покрова острова

Ледяной покров Гренландии сокращается 30-й год подряд Геослужба Дании и Гренландии заявила о сокращении ледяного покрова острова

Москва1 сен Вести.Ледяной покров Гренландии, который составляет около 80% территории острова, сокращается в размерах 30-й год подряд. Об этом сообщила Национальная геологическая служба Дании и Гренландии (GEUS).

По последним подсчетам геослужбы, в течение сезона-2025/26 ледяной щит Гренландии потерял в общей сложности около 173 млрд тонн льда.

Ледяной щит Гренландии сокращается уже 30 лет подряд, и это убедительно подтверждает мрачную картину: глобальное потепление ускоряет таяние и приводит к постепенному сокращению ледяного щита Гренландии отмечается в сообщении

Уточняется, что в последний раз ледяной покров острова увеличивался в сезоне 1995/96 годов, а рекордное таяние случилось в 2012 году, когда уровень составил 458 млрд тонн.

31 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по мере таяния льдов транспортная доступность Арктики будет только расти.