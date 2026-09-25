Москва25 сен Вести.Финский передвижной луна-парк Suomen Tivoli закрывается после 138 лет работы. Об этом сообщает Yle.

Уточняется, что парк терпит убытки уже семь сезонов подряд.

На решение о закрытии повлиял ряд факторов, в том числе пандемия COVID-19, энергетический кризис, инфляция, повышение НДС, изменение потребительских привычек, рост расходов и осторожность потребителей говорится в материале

Рентабельность бизнеса, как подчеркивается, была подорвана из-за совокупного воздействия этих факторов. В июле парк даже не смог поехать из Оулу в Каяни, как планировалось, из-за нехватки средств на дорогу.

Отмечается, что генеральный директор луна-парка Лулу Сариола назвала решение о закрытии тяжелым.

Ранее стало известно, что хищников в зоопарке Хельсинки, в том числе львов, подкармливают мясом животных, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.