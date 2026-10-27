СМИ: треть учеников младшей школы во Франции сталкивались с сексуальным насилием Le Figaro: треть учащихся младших классов сообщили о сексуальном насилии в школе

Москва27 окт Вести.Каждый третий ученик младшей школы во Франции хотя бы раз сталкивался с одной из форм сексуального насилия в школе, пишет Le Figaro со ссылкой на исследование статистической службы Министерства национального образования Франции.

Исследование, опубликованное 27 октября, проводилось весной 2025 года среди учащихся классов CE2, CM1 и CM2 (соответствуют третьему, четвертому и пятому классам российской школы – прим. ред.). В нем приняли участие 11,2 тыс. учеников государственных и частных школ, работающих по договору с государством.

Треть учащихся классов CE2, CM1 и CM2 (34%) сообщают о том, что подвергались хотя бы одной форме сексуального насилия в школе, а среди учащихся класса CE2 этот показатель достигает 42% говорится в статье

Согласно опросу, 29% детей сообщили, что кто-то пытался поцеловать их, прикоснуться к ним или погладить без их согласия непосредственно в школе. Еще 28% рассказали, что становились жертвами вуайеризма в школьных туалетах. При этом девочки и мальчики сообщали о подобных случаях примерно с одинаковой частотой. Наиболее уязвимой группой оказались самые младшие школьники.

В целом 36% опрошенных заявили, что регулярно сталкиваются хотя бы с одной формой насилия в школе. Наиболее распространенными проблемами стали исключение из группы сверстников, оскорбления и насмешки, намеренные толчки, обидные прозвища и участие в драках. Только чуть больше трети учеников (37%) рассказали о случаях насилия кому-то.