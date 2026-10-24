СМИ: в Турции экс-советнику Эрдогана запретили выезжать за границу Cumhuriyet: суд запретил экс-советнику Эрдогана покидать Турцию

Москва24 окт Вести.Суд в Турции поместил под домашний арест экс-советника президента Турции Эртана Айдына и запретил ему выезд из страны. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Он был задержан в рамках расследования по делу о кризисе в инвестиционных фондах.

Бывший депутат парламента Эртан Айдын… помещен под домашний арест, ему запрещен выезд за границу говорится в материале

Подразделение прокуратуры Стамбула по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег выдало ордера на задержание 31 человека. Решение приняли после проверки материалов регулятора и анализа сделок с акциями четырех компаний.