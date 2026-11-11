Суд в Венгрии арестовал Арона Орбана по подозрению в уголовном преступлении

Суд арестовал брата Орбана по подозрению в уголовном преступлении в Венгрии Суд в Венгрии арестовал Арона Орбана по подозрению в уголовном преступлении

Москва11 ноя Вести.Суд в Венгрии постановил арестовать на один месяц младшего брата бывшего венгерского премьера Виктора Орбана предпринимателя Арона Орбана, сообщил официальный представитель Будапештского городского суда Герге Бозо. Мужчину, как отмечается, подозревают в "торговле влиянием" и содействии незаконной миграции.

По словам Бозо, такая же мера пресечения назначена одному из сообщников Арона Орбана, еще один задержанный будет находиться под домашним арестом. Четвертого задержанного отпустили на свободу.

У суда нет сомнений в обоснованности подозрений в отношении всех фигурантов дела. По поводу трех подозреваемых, к которым были применены меры принуждения, суд пришел к выводу, что они могут скрыться и попытаться избежать правосудия привел ТАСС слова Бозо

Он также отметил, что суд учел степень тяжести вменяемого преступления, "возможный суровый приговор в случае доказательства вины, а также наличие у подозреваемых обширных международных связей".

Младшего брата экс-премьера Венгрии и его деловых партнеров подозревают в помощи гражданам Вьетнама за деньги перебираться в Европу. Следствие считает, что задержанные содействовали оформлению шенгенских виз в посольствах Венгрии за рубежом и получали за эти действия вознаграждение.

Сообщения о задержании Арона Орбана появились 9 ноября. Как сообщал тогда премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, в компании задержанного предпринимателя произведены обыски и выемка документов в рамках заведенного уголовного дела.