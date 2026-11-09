Брата Орбана, предположительно, взяли под стражу в Венгрии В Венгрии, предположительно, взяли под стражу брата Виктора Орбана

Москва9 ноя Вести.Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предприниматель Арон Орбан, предположительно, задержан по подозрению в пособничестве нелегальным мигрантам. Об этом сообщил действующий глава кабмина страны Петер Мадьяр на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По его совам, в компании Арона Орбана, которая занималась оказанием помощи в получении въездных виз гражданами Вьетнама, произведены обыски и выемка документов в рамках заведенного уголовного дела.

Согласно сообщениям прессы, Арон Орбан – брат Виктора Орбана – был взят под стражу по подозрению в незаконной контрабанде людей. Национальное управление по возврату и защите активов и Национальное бюро расследований продолжают следственные действия говорится в публикации

При этом венгерские СМИ не утверждали, что под стражу был взять именно брат Орбана. Издания сообщали только о задержании нескольких человек в ходе операции, которая касалась компании брата экс-премьера. Из-за этого возникли предположения, что Арон Орбан мог оказаться среди арестованных.

Сам Виктор Орбан, комментируя эти сообщения, заявил, что действия новых властей Венгрии – это попытка свести счеты и сместить фокус внимания с собственных промахов, а его брат стал орудием в "этой грязной игре".