Орбан и Вучич встретились в Белграде и заявили о планах вернуться в политику

Орбан и Вучич встретились в Белграде и пообещали "вернуться" Орбан и Вучич встретились в Белграде и заявили о планах вернуться в политику

Москва31 окт Вести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-президент Сербии Александр Вучич провели неформальную встречу в Белграде и объявили о планах вернуться к активной политической деятельности.

Соответствующее видеообращение опубликовано в соцсети Instagram (принадлежит Мeta, запрещена в РФ и признана экстремистской).

Я счастлив, что могу принять в гости Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата сказал Вучич

Встреча состоялась в доме бывшего сербского президента в окрестностях Белграда. Бывший сербский лидер констатировал, что оба политика недавно уступили на выборах, но сохранили достоинство, гордость и убеждения. На слова венгерского коллеги Вучич с уверенностью добавил, что они обязательно вернутся.

Орбан выразил признательность за радушный прием и подчеркнул, что по-прежнему твердо намерен содействовать укреплению связей между Белградом и Будапештом. Экс-премьер Венгрии пожелал сербскому народу процветания и заверил собеседника в неизменной личной поддержке.

Ранее поддержку Орбану выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.