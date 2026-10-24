VSquare: дочь и зять Виктора Орбана продают свои активы в Венгрии

СМИ: родственники Орбана распродают имущество в Венгрии VSquare: дочь и зять Виктора Орбана продают свои активы в Венгрии

Москва24 окт Вести.Дочь и зять бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана распродают свои венгерские активы. Об этом пишет VSquare.

По информации издания, Рахель Орбан и ее муж Иштван Тиборц уже больше года живут за границей. Сначала они обосновались в Нью-Йорке, а недавно семью заметили в Лондоне. Не исключено, что продажа имущества связана с решением супругов окончательно покинуть Венгрию.

На продажу выставлено все. Они стараются оставить в Венгрии как можно меньше активов рассказал источник, знакомый с парой

Журналисты издания отмечают, что близкие родственники Орбана могут также опасаться преследований со стороны правоохранительных органов.

После того как Виктор Орбан потерпел поражение на выборах 12 апреля и к власти пришла партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, в Венгрии началась серия антикоррупционных расследований. По словам Орбана, развернутая новым руководством страны кампания направлена против него и партии "Фидес" и призвана устранить политических оппонентов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил экс-главе правительства Виктору Орбану пожизненным сроком, обвинив его в подготовке государственного переворота.