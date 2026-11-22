Соболезнования в связи со смертью Альберта Иванова выразили в СПР Союз писателей РФ выразил соболезнования в связи со смертью Альберта Иванова

Москва22 ноя Вести.Соболезнования родным и близким писателя Альберта Иванова выразили в Союзе писателей России, написала пресс-служба организации в мессенджере МАХ.

Писатель и сценарист Альберт Иванов скончался накануне на 89 году жизни.

Ушел из жизни Альберт Анатольевич Иванов — член Союза писателей СССР, писатель, сценарист, поэт, автор любимых несколькими поколениями читателей сказок… Союз писателей России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и читателям Альберта Анатольевича написали в сообщении

Иванов родился в 1938 году в Ожерелье Московской области. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета, а затем сценарный факультет ВГИКа. Работал редактором на "Мосфильме". По его сценариям сняты мультфильмы "Крылья, ноги и хвосты", "Хитрая ворона", "Раз – горох, два – горох", а также художественные фильмы "Семь стариков и одна девушка", "Три дня в Москве", "Свистать всех наверх!" и "Поговорим, брат..."