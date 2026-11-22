Писатель и сценарист Альберт Иванов скончался на 89 году жизни

Умер писатель и сценарист Альберт Иванов Писатель и сценарист Альберт Иванов скончался на 89 году жизни

Москва22 ноя Вести.Писатель, сценарист, автор сказок о Хоме и Суслике Альберт Иванов скончался в возрасте 88 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении мастера.

Не стало Альберта. Это произошло в субботу рассказала собеседница агентства

Иванов родился в 1938 году в Ожерелье Московской области. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета, а затем сценарный факультет ВГИКа. Работал редактором на "Мосфильме". По его сценариям сняты мультфильмы "Крылья, ноги и хвосты", "Хитрая ворона", "Раз – горох, два – горох", а также художественные фильмы "Семь стариков и одна девушка", "Три дня в Москве", "Свистать всех наверх!" и "Поговорим, брат..."