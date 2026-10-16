Москва16 октВести.Больше 28,5 тысячи рублей составит размер минимальной пенсии в Москве с учетом городской доплаты. Об этом сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в целом социальные расходы составят половину бюджета города на 2027–2029 годы.
Мэр проинформировал, что на социальную поддержку жителей столицы в следующем году будет выделено 815,1 млрд рублей, из них 409 млрд пойдут на денежные выплаты.
Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяцговорится в публикации
Собянин также сообщил, что с 1 января 2027 года размеры пособий и выплат семьям с детьми, москвичам старшего поколения и людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%.