Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве составит 28580 рублей

Собянин назвал минимальный размер пенсии москвичей в 2027 году Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве составит 28580 рублей

Москва16 окт Вести.Больше 28,5 тысячи рублей составит размер минимальной пенсии в Москве с учетом городской доплаты. Об этом сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в целом социальные расходы составят половину бюджета города на 2027–2029 годы.

Мэр проинформировал, что на социальную поддержку жителей столицы в следующем году будет выделено 815,1 млрд рублей, из них 409 млрд пойдут на денежные выплаты.

Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц говорится в публикации

Собянин также сообщил, что с 1 января 2027 года размеры пособий и выплат семьям с детьми, москвичам старшего поколения и людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%.