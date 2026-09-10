Москва10 сен Вести.У бывшего командира батальона 47-й отдельной мехбригады "Магура" ВСУ Александра Ширшина были обнаружены наркотические вещества, которые были ему подброшены военнослужащими скандально известного 225-го отдельного штурмового полка, сообщает ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, полиция задержала Ширшина, обнаружив при нем 30 пакетиков с наркотическими веществами.

Как выяснилось, наркотики ему подбросили боевики 225-го полка, которые ранее были сотрудниками полиции. Примечательно, что командир полка Олег Ширяев сам является бывшим сотрудником МВД, который, судя по всему, и является главным инициатором данной подставы рассказал он

Представитель силовых структур также заявил, что подстава Ширшина - это "всего лишь элемент внутренних разборок украинских элит и часть кампании, по повышению репутации Генпрокуратуры Украины после скандала с крышеванием мошеннических кол-центров".

Ранее сообщалось о пленном боевике ВСУ, который рассказал о случаях суицида и наркоторговли в учебной части.