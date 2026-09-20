Солистка группы "Город 312" рассказала, что ей стало лучше после инсульта

Солистка группы "Город 312" рассказала о восстановлении после инсульта Солистка группы "Город 312" рассказала, что ей стало лучше после инсульта

Москва20 сен Вести.Солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко, выступающая под псевдонимом Ая, рассказала, что чувствует себя легче после перенесенного инсульта.

По ее словам, в восстановлении голоса есть положительная динамика.

Есть хорошая новость​​​. Левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой. Теперь мне легче управлять голосом написала Ая в Instagram (запрещена на территории РФ)

Солистка подчеркнула, что ей предстоит еще много часов упражнений и занятий до полного выздоровления.

В 2023 году Назаренко перенесла инсульт, из-за чего была вынуждена приостановить концертную деятельность.

Ранее сообщалось, что солиста группы БиС Дмитрия Бикбаева госпитализировали после концерта-воссоединения в Москве