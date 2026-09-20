Москва20 сенВести.Солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко, выступающая под псевдонимом Ая, рассказала, что чувствует себя легче после перенесенного инсульта.

По ее словам, в восстановлении голоса есть положительная динамика.

Есть хорошая новость​​​. Левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой. Теперь мне легче управлять голосом

написала Ая в Instagram (запрещена на территории РФ)

Солистка подчеркнула, что ей предстоит еще много часов упражнений и занятий до полного выздоровления.

В 2023 году Назаренко перенесла инсульт, из-за чего была вынуждена приостановить концертную деятельность.

Ранее сообщалось, что солиста группы БиС Дмитрия Бикбаева госпитализировали после концерта-воссоединения в Москве