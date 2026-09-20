Москва20 сенВести.Солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко, выступающая под псевдонимом Ая, рассказала, что чувствует себя легче после перенесенного инсульта.
По ее словам, в восстановлении голоса есть положительная динамика.
Есть хорошая новость. Левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой. Теперь мне легче управлять голосомнаписала Ая в Instagram (запрещена на территории РФ)
Солистка подчеркнула, что ей предстоит еще много часов упражнений и занятий до полного выздоровления.
В 2023 году Назаренко перенесла инсульт, из-за чего была вынуждена приостановить концертную деятельность.
Ранее сообщалось, что солиста группы БиС Дмитрия Бикбаева госпитализировали после концерта-воссоединения в Москве