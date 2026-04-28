Соловьёв назвал авторов фейка о его "сыне" Соловьёв рассказал, кто запустил фейковый пост о его "сыне" в соцсетях

Москва28 апр Вести.Владимир Соловьёв в разговоре с блогером Викторией Боней объяснил, кто является автором фейков о его сыне, сообщает ИС "Вести".

По его словам, данный фейк был вбросом ЦИПсО, который активно разошелся по соцсети Instagram (признана экстремистской и запрещена в РФ). ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) — это подразделение Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, основной задачей которого является ведение информационно-психологической войны.

И сейчас там постоянно раскручивают про мою семью. И даже вы [Боня] не знали, что все, что там говорится, — это ложь. Никакой мой сын ни в каком не Лондоне, ни в каком модном агентстве. И когда вы проверили, выяснилось, что это все ложь, от первого до последнего слова. При этом эта ложь, которую запустил американец, живущий в Киеве, работающий на компанию "Киевпост". Это был активный вброс ЦИПсО. Люди, которые изображены на фотографии — никто из них не является моим ребенком. Но весь Instagram с радостью это подхватил, даже не попытавшись верифицировать. Почему? Потому что стало подливать ЦИПсО сообщил Соловьёв

Ранее Боня заявила, что оскорбления, которые были сделаны Соловьёвым в ее адрес, не заслужены.