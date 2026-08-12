После покушения разработчик дрона "Овод" остается в стабильно тяжелом состоянии

Состояние разработчика дрона "Овод" Черезова после покушения стабильно тяжелое После покушения разработчик дрона "Овод" остается в стабильно тяжелом состоянии

Москва12 авг Вести.Состояние разработчика серии российских дронов "Овод", бизнесмена Андрея Черезова остается стабильно тяжелым. Информацию РИА Новости предоставили в пресс-службе компании-производителя БПЛА.

Андрей находится в стабильно тяжелом состоянии. Киллер стрелял практически в упор и трижды попал в Андрея сообщил источник

29 июля в Туле неизвестный трижды выстрелил в главного конструктора. Черезов был тяжело ранен.

По данным компании-производителя БПЛА "Овод", к покушению причастны украинские террористы.