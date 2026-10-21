Москва21 октВести.Российские силовики задержали гражданина Германии, который воевал в качестве наемника в составе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
В 2016–2018 гг. проходил службу на территории Украины в одном из структурных подразделений сил территориальной обороны ВСУ в должности снайпера... В ноябре 2025 года наемник с целью заработка вновь прибыл на территорию Украины, заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ сроком на три года, но, не получив обещанного денежного вознаграждения, дезертировалговорится в сообщении ведомства
Также, по данным службы, немец принимал участие в боевых столкновениях в Афганистане в 2006-2008 годах, после на протяжении двух лет воевал на территории Сирии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 359 УК РФ.