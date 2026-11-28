Сотрудники ДПС помогли рожающей в машине женщине вовремя доехать до роддома В Ростове-на-Дону сотрудники ДПС помогли супругам вовремя доехать до роддома

Москва28 ноя Вести.В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции помогли рожающей в машине женщине вовремя добраться до перинатального центра. К полицейским обратился взволнованный супруг будущей мамы, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области в MAX.

Благодаря оперативным действиям инспекторов семья успела добраться до медучреждения, где женщине была оказана помощь.

Во время несения службы на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Буденновского к инспекторам ОБ ДПС Отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Ростову-на-Дону Роману Ганбарову и Антону Бутенко подъехал взволнованный мужчина отмечается в сообщении

Мужчина объяснил, что у его жены начались роды в машине. Понимая, что каждая минута дорога, супруг принял решение обратиться за помощью к инспекторам, чтобы как можно быстрее добраться до роддома в сопровождении полицейских.

Сотрудники ДПС откликнулись на его просьбу и сопроводили семью.