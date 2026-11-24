Москва24 нояВести.Счастливый отец приехал 23 ноября в Щелковский перинатальный центр на пожарной автоцистерне, чтобы встретить жену и новорожденную дочь.
О счастливом выезде огнеборцев рассказали в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас" в MAX.
К удивлению прохожих и персонала учреждения, на территорию роддома въехал пожарный автомобиль, украшенный розовыми ленточками и шарами!сказано в публикации
За рулем сидел счастливый отец Кирилл Негру. Он приехал на выписку в сопровождении коллег, которые помогли ему собрать вещи и украсить машину, а в кульминационный момент приветствовали аплодисментами и улыбками маму и малышку.