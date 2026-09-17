Сотрудники генконсульства Германии в Петербурге сняли флаги В Петербурге сняли флаг Германии с закрывающегося генконсульства ФРГ

Москва17 сен Вести.Сотрудники генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге сняли государственный флаг ФРГ со здания диппредставительства, которое закрывается в ответ на недружественные действия Берлина.

Дипломаты вышли на балкон здания на Фурштатской улице и сняли флаг Германии. С другого балкона также убрали флаг Евросоюза. Кроме того, со здания демонтировали два герба ФРГ и табличку с надписью.

Ранее сотрудники консульства вынесли из здания вещи и погрузили их в грузовик, который затем уехал.

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о закрытии генерального консульства России в Бонне 18 сентября и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. В ответ МИД РФ объявил о мерах в отношении Германии. В частности, культурные центры имени Гете в России должны прекратить работу, а их сотрудники - покинуть страну не позднее 13 сентября. Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге должно закрыться до 18 сентября, его сотрудники также должны покинуть Россию к этой дате.

Днем ранее сообщалось о том, что российский триколор не удалось сразу спустить с флагштока во время церемонии закрытия генерального консульства РФ в немецком Бонне.