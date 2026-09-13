Москва13 сенВести.В Чернышевском округе Забайкальского края сотрудники МЧС провели дезинфекцию подтопленных территорий, сообщает в канале MAX ведомства.
В рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, сотрудниками Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю проведены работы по санитарной обработке приусадебных участков и домов в населенных пунктах Чернышевского округа, пострадавших от подтоплениясказано в сообщении
Отмечается, что обработка проводилась для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний.
Для обработки применялись специальные растворы, безопасные для людей и животных, но эффективные против болезнетворных микроорганизмов.
Особое внимание уделялось местам общего пользования, которые могли быть заражены паводковыми водами, добавили в МЧС.