Сотрудники МЧС провели дезинфекцию подтопленных территорий в Забайкалье В Забайкалье провели дезинфекцию подтопленных территорий

Москва13 сен Вести.В Чернышевском округе Забайкальского края сотрудники МЧС провели дезинфекцию подтопленных территорий, сообщает в канале MAX ведомства.

В рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, сотрудниками Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю проведены работы по санитарной обработке приусадебных участков и домов в населенных пунктах Чернышевского округа, пострадавших от подтопления сказано в сообщении

Отмечается, что обработка проводилась для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний.

Для обработки применялись специальные растворы, безопасные для людей и животных, но эффективные против болезнетворных микроорганизмов.

Особое внимание уделялось местам общего пользования, которые могли быть заражены паводковыми водами, добавили в МЧС.