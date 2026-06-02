Москва2 июн Вести.Сотрудники Мурманского океанариума попросили власти передать заведение в госсобственность. Соответствующее открытое письмо к губернатору региона Андрею Чибиса опубликовано у Мурманского океанариума во "Вконтакте"

Отмечается, что с 2022 года организация приостановила свою деятельность из-за отсутствия лицензии для проведения культурно-зрелищных мероприятий с участием животных. В заведении содержатся серые тюлени атлантического подвида (2 особи, занесенные в красную книгу Мурманской области), 1 особь балтийского подвида (занесена в красную книгу РФ) и 1 особь Гренландского тюленя.

С 2022года собственник взял расходы организации на себя (все платежи осуществлялись по Договору займа между учредителем и организацией), что привело к задолженности перед учредителем – говорится в тексте письма

К настоящему моменту были реконструированы вольеры для содержания животных, установлено водоочистное оборудование, однако для получения лицензии и открытия объекта требуется завершение ремонта.

Мы "заложники" собственника, который сейчас находится под следствием в СИЗО г. Москва. Мы копим долги перед ресурсными организациями, ИФНС, по заработной плате (задолженность перед сотрудниками с февраля 2026 года). Животных мы бросить не можем, поэтому до сих пор остаемся на своих рабочих местах добавили представители океанариума

По иску судебных приставов по взысканию налогов и взносов перед ИФНС заведение может лишиться земли, на котором находится здание с животными. Отмечается также, что данной ситуации можно было бы избежать, если бы в 2021 году были выполнены планы властей Мурманска и области по передаче океанариума в государственную собственность.

Сейчас самое время вернуться к работе по передаче океанариума в государственную собственность, пока мы не утратили коллектив …, краснокнижных морских млекопитающих и не упустили шанс сохранить уникальный объект за Полярным кругом в год 110-летнего юбилея Мурманска и 30-летнего юбилея океанариума сказано в письме

По словам сотрудников, они находятся "на грани отчаяния" и без оперативного вмешательства властей ситуация не разрешится.