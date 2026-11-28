Советник верховного лидера Ирана обратился к властям Ирака Мохбер призвал Багдад проявлять бдительность на границах

Москва28 ноя Вести.Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер призвал власти Ирака проявлять бдительность на границе, чтобы Багдад не стал, по его выражению, "орудием" политики президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.

Мохбер напомнил о поддержке, которую Тегеран оказывал Ираку, и призвал не принимать политику Вашингтона.

Ранее командующий пограничными войсками Ирака распорядился закрыть переходы "Аль-Валид" и "Сартак-Башта". Багдад объяснил это борьбой с контрабандой нефти и незаконным пересечением границы.