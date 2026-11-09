Трамп попросил премьера Ирака стать посредником в диалоге США с Ираном

Премьер Ирака тайно посетил Тегеран после разговора с Трампом Трамп попросил премьера Ирака стать посредником в диалоге США с Ираном

Москва9 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Ирака Али аз-Зейди с просьбой выступить посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их данным, во время телефонного разговора с Трампом аз-Зейди представил несколько инициатив по организации диалога с Ираном. Американский лидер поддержал предложения и предложил иракскому премьеру присоединиться к переговорному процессу.

Как утверждает телеканал, после этого делегация во главе с аз-Зейди тайно посетила Тегеран.

О результатах поездки Al Hadath не сообщает. Иракские власти пока не комментировали эту информацию.

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