Москва9 нояВести.Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Ирака Али аз-Зейди с просьбой выступить посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
По их данным, во время телефонного разговора с Трампом аз-Зейди представил несколько инициатив по организации диалога с Ираном. Американский лидер поддержал предложения и предложил иракскому премьеру присоединиться к переговорному процессу.
Как утверждает телеканал, после этого делегация во главе с аз-Зейди тайно посетила Тегеран.
О результатах поездки Al Hadath не сообщает. Иракские власти пока не комментировали эту информацию.
Ранее посол России в Исламской Республике Алексей Дедов назвал главную проблему в отношениях США и Ирана.