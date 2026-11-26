Москва26 ноя Вести.Российская компания Neiry объявила о создании "биодронов" – голубей с вживленными в мозг нейроинтерфейсами, улучшила бортовую электронику и технологию управления птицей. Об этом ИС "Вести" заявил основатель группы компаний "Нейри" Александр Панов.

Если в прошлом году мы занимались разработкой теории управления с помощью нейроимпланта и отработкой базовых примеров для ее проверки, то в этом году мы очень сильно продвинулись во всех элементах технологии. Мы научились взлетать, набирать высоту, садиться, маневрировать, а также разработали новую версию бортовой электроники, которая способна управлять голубем в течение многих часов как с оператором, так и в автоматическом режиме заявил он

В компании также сообщили о готовности принимать заказы на аэрофотосъемку с помощью птиц.