Москва2 нояВести.Мосгорсуд утвердил 3,5 года колонии для создательницы мультфильма "Джинглики" Ольги Потаповой, обвиняемой в хищении более 77 млн рублей у советника главы компании "Мираторг" Владимира Седых. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
Отмечается, что Седых инвестировал указанную сумму денег в создание мультфильма в обмен на 10% акций в компании ООО "Опен Альянс Медиа", гендиректором которой была Потапова.
В феврале Останкинский суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии, а позднее она обжаловала приговор.
Мосгорсуд в определении уточнил технические детали, однако наказание оставил без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Кроме того, в пользу потерпевшего снижена сумма по гражданскому иску.