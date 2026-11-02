Создательница "Джингликов" осуждена на 3,5 года за крупное хищение денег

Создательница мультфильма "Джинглики" осуждена за хищение более 77 млн рублей Создательница "Джингликов" осуждена на 3,5 года за крупное хищение денег

Москва2 ноя Вести.Мосгорсуд утвердил 3,5 года колонии для создательницы мультфильма "Джинглики" Ольги Потаповой, обвиняемой в хищении более 77 млн рублей у советника главы компании "Мираторг" Владимира Седых. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

Отмечается, что Седых инвестировал указанную сумму денег в создание мультфильма в обмен на 10% акций в компании ООО "Опен Альянс Медиа", гендиректором которой была Потапова.

В феврале Останкинский суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии, а позднее она обжаловала приговор.

Мосгорсуд в определении уточнил технические детали, однако наказание оставил без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Кроме того, в пользу потерпевшего снижена сумма по гражданскому иску.