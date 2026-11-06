Домработница экстрасенса Череватого осуждена за кражу на 15,5 млн рублей Домработнице экстрасенса Череватого вынесли приговор за хищение 15,5 млн рублей

Москва6 ноя Вести.Суд в Москве приговорил к условному сроку домработницу экстрасенса Влада Череватого за хищение денег и ювелирных изделий на сумму около 15,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на адвоката Саида Ярахмедов сообщает ТАСС.

Суд приговорил мою подзащитную к условному лишению свободы сроком на 2 года, штрафу в размере 100 тыс. рублей, а также суд обязал возместить ее сумму украденного в размере 15 млн 454 тыс. рублей заявил адвокат

По словам стороны защиты, женщина признала вину частично, сообщив, что причастна к краже только денежных средств, но действовала по указанию жены Череватого.

Сына домработницы, работавшего у экстрасенса садовником, тоже хотели привлечь к уголовной ответственности за соучастие в ограблении. Адвокат доказал его непричастность.